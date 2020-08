Antrenörlerden bazıları çalışmalarının meyvesini aldıklarını söylese de genel tabloda sıkıntı hep var. Hocalarımız “Altyapı gelecektir” derken eğitimde gerekli imkanların öneminden bahsediyorlar.

Futbolda yabancı sayısı, altyapı sorunsalı ve antrenörlerin serzenişi her sezon karşımıza çıkan meseleler arasında. Amatör altyapı kulüplerinin antrenörleri, sorunlarının çözülmemesi halinde profesyonel pilot takımların altında taşeronlaşmaktan korktuklarını dile getiriyorlar. "Yetkili kurum ve profesyonel takımların el ele vererek altyapılara hak ettiği değeri vermesinin vakti çoktan geldi, geçiyor bile" diyen antrenörler genel anlamda "Biz antrenörler şartlar ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü hiçbir şey yapmayarak pişmanlık duygusunu yaşamak istemiyoruz. Türk futbolunun şah damarlarından birinin yok oluşuna tanık olmak istemiyorlarsa herkes elini taşın altına koyması gerek" diyorlar.

ALTYAPI GELECEKTIR

Semtlerimizde yetişen genç futbolcularımızın bu spor dalına ilgisinin tamamen yok olmasını beklemeden önlem alınması gerektiğini söyleyen antrenörler, "Altyapı gelecektir. Geleceğine sahip çık" diyerek seslerini duyurmayı çalışırken bu doğrultudaki mesajlarını yine Yeni Asır aracılığı ile vermeye çalıştılar.





'HER ZAMAN BİR UMUT VAR'

PARSASPOR Kulübü Başkanı Ferhat Çakır, destek bulamamaktan dolayı şikayet etse de yine de umutlu konuşuyor. Çakır, "Türk futbolunun sadece yabancı futbolcuya dayalı sisteminde, maddi imkansızlıklar tesisleşmedeki sıkıntılar ve amatör kulüplere hiç destek verilmemesi en büyük sorunlarımız. Tüm bu zorluklara rağmen her zaman bir umut olduğunu düşünüyorum" şeklinde yorum yaptı.



'ÇOK ÇALIŞARAK BAŞARIYORUZ'

İZMİR'İN Genç Özgür Kulübü'nün altyapı sorumlusu Yalçın Akdeniz, hedeflerini gerçekleştirmek adına çok çaba sarf ettiklerini kaydederek, her yıl 4-5 oyuncuyu profesyonel takıma verdiklerinin altını çiziyor. Akdeniz, "Amacımız, aile ve kulüp işbirliği içinde sporcularımızı gelişimlerini en üst seviyeye taşıyarak profesyonel takımlara hazırlamak. Biz bunu, başka takımlardaki yetenekli oyuncuları transfer ederek değil, çok çalışarak başarıyoruz. Profesyonel takımların spor okullarına ve pilot takımlarına bağlı değiliz. Her yıl 4-5 oyuncumuzu profesyonel takımlara veriyoruz" diyor.

YETERLİ DONANIM SAGLANMALI

Onur Gençlik Spor altyapı sorumlusu Cüneyt Çelik, altyapıların gelişimini doğru bir şekilde yürütebilmek adına yeterli donanıma (antrenman sahası, donanımlı eğitimli hocalar, destekleyici malzemeler) vb. imkanlara sahip olunması gerektiğini belirtiyor. "Maalesef bu imkanlara sahip takım sayısı çok fazla değil" diyen Çelik, bu nedenle altyapıdan istenilen verimin alınmasının imkansız hale geldiğini ekliyor. Tüm bu zorlu koşullarda gelişimini tamamlamadan büyük paralara transfer olan oyuncuların çoğunun ise kaybolup gittiğini kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürüyor: "İyi bir altyapı organizasyonu kuran takımlar başarılarını uzun yıllar sürdürürken bunu yapmayan bir çok kulüp zamanla kaybolup gitmeye mahkumdur. Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan bir çok oyuncu henüz 18-19 yaşlarında çok büyük paralar kazanabiliyor. Ancak onlar da tam anlamıyla gelişimini tamamlamayan bu oyunculara verilen yüksek ücretler, oyuncuların yaşam şeklini değiştiriyor. Bunun sonucunda da bu oyuncular bir kaç yıl içinde kaybolup gidiyor. Gerek kulüpler gerekse Türk futbolu bu durumdan büyük zarar görüyor."