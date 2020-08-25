Amatör kulüplerde ve altyapılarda parlayan yetenekler keşfedilmeyi beklerken onlar için büyük çaba sarf eden antrenörleri sıkıntılarını aktararak ortak paydada birleşiyorlar: “Gençlerimize sahip çıkın”.

Futbol; tüm dünyanın ve ülkemizin en çok sevilen spor dallarından biridir. Türk futbolu, altyapısında yetiştirdiği birçok genci Avrupa ülkelerine gönderirken Süper Lig'de ise süre bulan gençlerin sayısı umut edildiği ölçüde değil. Bu durum başta antrenörleri üzerken altyapıdan yetişen yeteneklerimiz keşfedilmeyi bekliyor. Onlar da antrenörleri de büyük zorluklara göğüs gerip gönül verdikleri spor dalında daha da başarılı olmak için mücadele veriyor. Peki bu mücadele ne için? Aralarında gerçekten yetenekli olanlar var ve büyük spor kulüpleri tarafından keşfedilmeyi bekliyorlar. Ancak kulüplerimiz yabancı oyuncu peşinde. Antrenörler de en çok bu meseleden dert yanıyor ve "Gençlerimize sahip çıkın" diyorlar.

DERTLERI ÇOK

Altyapı antrenörleri sıkıntıları en yakından çeken insanlar. Gerektiğinde antrenör gerektiğinde top toplayıcı, servis şoförü ve evrak sorumlusu olan bu insanlar, her şeye rağmen büyük çaba harcıyorlar. O amatör spor kulüplerinin antrenörleri bir araya geldi ve Yeni Asır'a sorunlarını anlattı. Bu köşede hocaların ve amatörlerin sesi olmaya çalışacağız.





AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ

İzmir Pınargücü altyapı sorumlusu Yalçın Akdemir de dertli mi dertli. Çünkü bütün amatör kulüplerin sorunları aynı. Akdemir, "Türk futbolunda altyapıya destek yok denecek kadar az. Altyapıda oyuncu yetiştirmek için gerekli olan tesis, eğitimli antrenör, planlama gibi konularda Avrupa'nın 100 yıl gerisindeyiz. Bu farkı anlamak için her yıl Altınordu kulübünün düzenlediği, Türkiye ve Avrupa'nın önemli kulüp altyapılarının mücadele ettiği U 12 İzmir Cup'a gidip seyretmeniz yeterli. Bizim altyapılarımızın ve Avrupa altyapılarının durumu siyah ve beyaz kadar net. Türkiye'nin 100 yıllık kulüpleri altyapı takımları bir veya iki sahada çalışıyorsa gerisini anlatmaya gerek yok" dedi.





BİRÇOK PROBLEM VAR

Ömrünü altyapıya adamış, Buca Gençlerbirliği ile bir çok başarıya imza atmış olan teknik adam Bedrettin Karadağ da isyan bayrağı açmış durumda. Karadağ, "Benim takımım 2010 yılında kuruldu. Ben kendimi takımın antrenörü olmanın yanında hamalı ve malzemecisi olarak görüyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Haftada 3 gün idman yapan ve futbolcu fabrikasına dönüşen kulübümüz İzmir'deki en iyi altyapı takımları içerisinde yerini aldı. Altyapı takımlarının içerisinde bulunduğu sürece bakarsak ülkemizde aslında yetenekli oyuncu sorunu yok. Ancak tesis problemi, antrenör ve yönetici sorunları ile boğuşuyoruz. A takımlarının gölgesinde kalıyoruz. Amatör takımlara destek verilmedikçe bu sıkıntılar devam eder. TFF, ASKF ve belediyeler öz kaynakları ile yaşamaya çalışan amatör takımlara destek verirse durum çok daha iyiye gider. Tabii bunu yaparken de denetleme mekanizması iyi kullanılmalı" dedi.





KURTULSU ALTYAPIDA

Amatör küme ekiplerinden Ulucakspor, U 11'den U 19'a kadar çeşitli yaş gruplarında futbolcu yetiştirmeye çalışıyor. Ama gelin görün ki altyapı sorumlusu Ahmet Deniz Kayalı dertli mi dertli. Bakın Kayalı neler söylüyor: "Biz eğitimciler çocukları kötü alışkanlıklardan uzak durması için spora yakınlaştırmak istiyoruz. Bizler yeri geldiğinde malzemeci, yeri geldiğinde servis şoförü ve yeri geldiğinde antrenör olarak mücadele ediyoruz. Türk futbolu için altyapılar çok önemli ve profesyonel takımların altyapılara sahip çıkması gerekiyor."