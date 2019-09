T rabzon tarafına bir göz attığımda, fiziksel olarak, beşi aşan sakatlıklarından dolayı fazla yaralıydı, oyuna başlamadan... Keza; Beşiktaş tarafına yönü çevirdiğimde, Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası 'ruhen!', bana göre, en dip yapmış vaziyetteydiler, şu maç öncesi... Hele hele Abdullah Avcı'nın, yeni yönetimin gelmesinden sonra 'İstifa!' kararını dillendirmesi, Beşiktaşlı tüm futbolcuların morallerini yerle-yeksan etmesi, mümkün değil miydi, sizce de? Oyun başladığında, her iki tarafta da izledik, malum tedirginlikleri... Trabzon tedbirli ve haddini bilerek sağlamcı ataklar geliştirirken keza Beşiktaşlılar, genellikle topa sahip gözüküyor olmalarına rağmen, Atiba haricinde risk alan bir oyuncunun ismini, duyamıyorduk her nedense!



ADALET DEVREYE GİRDİ

Eğer bir futbol karşılaşmasında, dokuzun altında oyuncular kendisini gizliyor ve sahne almıyorsa, o takımın galip gelmesinin şansa kalacağını gösterir, yıllarca yapılan istatistikler... Bakıyorsun, yalnızca çabalayan bir Atiba var ortalarda...

Nerede, Oğuzhan? Nerede, orta alana top servisi yapması gereken Vida? Topla buluşturulması elzem, bir Nkaudou ile Burak Yılmaz nerede? Hal böyle olunca, karşı tarafa dönüyor ibre işte... Yani; futbolun adaleti devre giriyor ve önce Dorukhan'ın kendi kalesine atmasının ardından, Necip kopya çekiyor arkadaşından, kafasına çarpan top ağlarla buluşuyor, kendi kalesine(!) Sorloth'un gölüne, 'ofsayt!' gerekçesiyle, hep birlikte itiraz ettik ama, Necip'in ayağı baktık ki, bozmuş işi... Attığı gole bakınca Güven, daha önce oyuna alınmış olmalı değil mi, mesela? Nınınııınn! Nwakayeme, dörtlemez mi, arka koltuğu? Trabzon tarafında bu gelişimlerin baş mimarları, defans bloğunun haddini bilerek oynamasıyla beraber, Nwakayeme ile Sosa'nın, oyunun tüm kontrolünü ele almalarıydı bence...

Sol kanattan, Nwakayeme'nin bir matkap hızıyla geliştirdiği atakları, karşısına dikilerek göğüsleyen bir Gökhan Gönül olmasaydı eğer, dün akşam Beşiktaş'ın halleri, daha ne olurdu acep? Yani; İşe yaramaz transferler yaparak istifa eden bir başkan ile bu işlemlere onay veren bir teknik adamın (Abdullah Avcı) sayesinde gelmiştir, dün akşam alınan sonuç! Yani, yani, en büyük 'Günahkardır' her ikisi(!)

