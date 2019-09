Adamların altı galibiyeti, bir beraberliği ve bir kaybı var ligde... Bratislava'nın yani... Beşiktaş'a bakarsak eğer, umduğunu bulamadan, hüzünlerle başladı etaba... Bunun ana nedenini de Fikret Orman, Burak'ın sakatlığı ve 'İyi bir santrafor alamadık!' diye, özeleştirisini verdi zaten... Halbuki, bu dezavantaja rağmen, biraz iyi başlamışlardı oyuna... En azından, rakip alanda, daha fazla gezinen, top koşturan bir takım hüviyetindeydi Beşiktaş... Ve, ve, nınınııııın(!) Vida'nın yanlış kademesi yüzünden, arkasına kaçırdığı Sporer'in vurduğu kafanın auta çıkması, tehlike sinyallerinin çalmaya başlamasını gösteriyordu, o dakikalarda...

Gazişehir karşılaşmasında Vida'nın dördüncü dakika penaltı yaptırıp, oyun dışı kalarak, takımın mağlubiyetine katkı vermesini Karius kıskanmış olacak, aman Allah'ım, öyle bir zamanlama hatası yaptı ki, Sporar'a sadece boş kaleye atmak kaldı o topu!



DEĞİŞİKLİKLERİN SONUCU



İlerleyen dakikalarda, sonucu etkileyecek Ljajic ile Dorukhan'ın, ne zaman sahne alacağını bekliyorduk sabırsızlıkla... Çünkü; her ikisini, raconu kesecek çocuklar olarak görüyorduk. Çünkü; oyunun seyrini değiştirecek oyuncular idi, her ikisi... Nitekim; Ljajic'in düşürülmesi ve verilen penaltıyı gole çeviren Ljajic'le beraberliği yakaladı Beşiktaş... Ardından yine Karius'un Sporar'a yaptığı faulden sonra atmaması, hakemlik cahilliğiydi bizce(!) Elimizi damağımıza götürdük, ne yalan!

Uzatma dakikaları... Nkoudu'nun soldan ortasına ayak koyan Vasilov, kendi kalesine attığı golden sonra, mutlu olmamak mümkün mü? Hem şanş, hem de beklentili oyuncuları sayesinde, oyun akışını, kendi lehlerine değiştiriverdi Kara Kartallar... Dün akşam, Umut Nayir ile başlayan hatanın, Sporar ile gol olmasından sonra Abdullah Avcı, bir kez daha yeni getirttiği 'Lejyorleri!' konusunda, bayağı kahrolmuştur sanırım! Duraklamalarda yediği iki gol, bu müthiş değişikliklerinin sonucu gördük işte(!) Her şey bir yana... Takımın en iyisi Enkoudu'yu oyundan alan ve zır-boş hiç bir işe yaramaz Lens'ten medet uman Abdullah Avcı, 'Üvertür Antrenör(!) bizim gözümüzde, bundan sonra... Yani; zır boş, zır boooş!