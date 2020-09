Değişmez de, kıblemizi değiştirmek için varını-yoğunu ortaya koyuyor, 'korona virüs!' denilen baş belası...

Bir hayalet gibi ortalarda dolaşırken fırsat kolluyor, hain bir casus misali, umulmadık bir an da sızıyor, ağzımızdan veya burnumuzdan dalıyor ciğerlerimize!

'Mesafeyi koruyun!' diyor uzmanlar...

Koruyalım da, en yakın temasların olduğu futbolu, oynatmaya karar verdiler maalesef...

Bakıyorsun yöneticisi, 'korona!'...

Dönüyorsun futbolcusu, 'korona!'... Biter mi? Hakemleri 'korona!'... En sonunda Sergen Yalçın, 'korona!' Hal böyleyken, başında olamayan bir teknik direktörün takımı, Trabzonspor gibi güçlü bir ekibin karşısında ne yapabilirliğini, varın siz düşünün!

İlk yarım saat geçilirken, sergilenen futboldan dolayı nefretlerim, her iki teknik adamaydı en başta...Trabzonspor topun hakimi gözükse de, Beşiktaş savunmasının arkasına sızamıyordu, bir türlü... Oğuzhan'ın zaten adı geçmezken, Atiba'dan da ses gelmemesi endişe yaratırken, attığı pasın, Hüseyin'in de katkısı neticesiyle Boyd ile gol çevrilmesi, cengaver yüreklerini ortaya çıkardı, Kara Kartalların...



İKİSİ DE HENÜZ HAZIR DEĞİL

İbreyi terse çevirdikleri bu zamanlarda, Kamil Ahmet'in eline çarpan top için penaltı kararını veremeyen Ali Şansalan'ı anlayamadık doğrusu... 'Oğlum, dünyada da penaltı, uzayda da penaltı!' demişiz o an... İkinci bölüm için merakımız fazla...

Beşiktaşlı'lar, cengaverlikleri sürdürebilecekler miydi, mesela? Deplasmanda öne geçmenin avantajıyla, tedbiri elden bırakmadılar. Flavio'nun Atiba'ya yaptığı hareketi bu sefer Ali Hakem, danışma kuruluna sorarak, haklı penaltıyı verdi sonunda... Ve atış Mensah, ve gol... Ardında da, Dorukhan'ın pasını değerlendiren Lens'le üçlediler koltuğu böylece... Trabzonspor'un hazır olmadığı, gün be gün aşikar... Keza; deplasmanda üç golle öne geçen Beşiktaş'ta öyle doyurucu olmadığının altını çizelim... Kartallar, dün akşam şu galibiyete imza attıysa eğer, başta Atiba ve N'Skala'nın müthiş performansına dua etsin... Doymadık ama, kutlayalım...