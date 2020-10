lmanya karşısında, son dakikada gelen beraberlikten sonra, mayamız kabardı biraz... Ciddi bir rakiptiler, dünya takımıydılar ama, Löw'de gençleri deniyordu sonuçta.

Hazırlık maçıydı ve bizdeki tüm futbolcular, hata yapsa da, neticeye ilişkin su kaldırır tarafları çoktu mesela... Avrupa ikametgahlı oyuncularımızın, kendilerini daha bir göstermekle olan iştahları da vurgu yaptı, o gece alınan neticeye ancak dün, altı puanı olan Rusya'ydı karşımıza çıkan ve misafirdik beylerin kendi evlerinde...

Zekiyiz takım olarak, Teknik kalitesi yüksek oyunculara sahibiz... Genç ve dinamik bir yapımız var... Hatta oyunun başlangıcını ele alırsak, kazlar misali, öylesine uyumlu, öylesine organize hareket ediyorduk ama, rakip kaleyi rahatsız edecek tek bir atağa imza atamadık görünürde... Sanırım bu iştaha rağmen, çok basit hatalar yapmamızın ana nedeni, bu çocukların çok fazla birlikte olamamaları bence... Nitekim 30 küsur yaşındaki, her topu arkadaşlarına servis edenpivot santrafor Dyzuba'yı kontrol eden 22 yaşındaki Merih... 28'de golü atan Mirahncuk'u da gözden kaçıran Ozan'ın da yaşı da bir o kadar... Yani her ne kadar Avrupa'da oynuyor olsalar da, hala arkaya adam kaçırma hataları fazla...

Biçare duruma düşülen bu durumun günahının yarım kilosunu orta alan oyuncularına yazalım da, hak geçmesin!



DAR ETTİK SAHAYI ONLARA

Efecan'ın yerine Cengiz değişikliği, lehi-mize renklendirdi oyunu... Nitekim yaptığı ortada Burak'ın kafa vuruşunun direkten auta gitmesi, çok büyük şanssızlıktı bizim için. İkinci yarı, ayrı bir hikaye! Mecburi-yetten dahil olan Cengiz'in ortasını gole çeviren Kenan ile beraberliği yakaladık ve muhteşem bir değişikliği yakaladık ya-kalamasına da, bu ortamın oluşmasının, ikisi korkak, birileri kahramanlarından söz etmeden geçmemem gerekli... İlki; beraberliğe odaklanan Şenol Güneş! İkincisi; yorulan takımı için beraberliği kabul etmiş bir Stanislav! Ve, ve! Her iki yaşlı komutanların yüreksizliğine rağmen, 'Adam olacak bu çocuklar' kendi insiyatifleriyle, dün akşamı dar ettiler o buz adamlara... Cansınız...