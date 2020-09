Korona virüs nedeniyle göz göre göre, gün be gün erimekte hakemi de, antrenörü de, futbolcusu da, içimdeki koskocaman futbol sevgisi de! Öyle ki, yan gözle izliyorum maçları mesela... Zaten düşük olan futbol kalitesi yüzünden, zırnık kıpraşma olmuyor yüreğimde! Antalyalılar'da görülen korona yüzünden, maçın iptal olabileceği, yazacak mıyım, yazmayacak mıyım? belirsizdi, gecenin bi vaktine kadar...



Dün öğlen de, altı hakemi açıkladı MHK, isimlerini belirtmeden iyi mi? Antalyasporlu ol, formayı giy ve bu psikolojiyle, gel de maça geriden başlama! Hal böyleydi de, ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'a bakıldığında, hala zorlanıyorlardı, orta alanı geçerken! Sekiz-on pas yapmadan asla derinlemesine oynamayı düşünmüyordu, her nedense! Sormalı; kendi sahanda, bu denli korkaklık neden? 'Yandan Cevriyem, yandan!' türküsüyle oynama mantalitesini sürdürürlerken, Atiba'nın müthiş bir pası var Necip'e... O'nun kafa pasıyla golü yapıştırmak, çok kolay oldu Larin'e...



YALÇIN'IN OLMAMASI ETKİLEDİ

Tamam, öne geçti geçmesine de, 'Şampiyonluğa oynayan takım bu mu olmalı?' diye sorguluyor, içimi, kemirdikçe kemiriyor o şeytan! Onca harcanan paraya rağmen, N'Sakala'nın dışında, yeni transferlerden göze batan, Hasiç'in dışında, kim var mesela? İkinci yarının, çok çok ilerleyen dakikalarından bahsediyorum ha! Her şey, aynı tas, aynı hamam...



'Şampiyonlukla, ligde direnmeye çalışan Antalyaspor arasında kesin bir tespit yap!' deseler, dinime-imanıma dilim kısa kalır!

Larin'in şutunu Boffin'in kurtarması, biraz Beşiktaş'a yönlerdi işi... Yalnız; onsekiz yaşındaki Gökdeniz, bozdu Beşiktaş'ın tüm hesaplarını, eşitledi skoru. Tüm dünya istatistiklerine baktığımızda, bir teknik direktörün oyuna katkısı, azamı yüzde yirmi dört derler... Sergen Yalçın'ın kenarda olmaması, ortaya konan şu kötü oyunun sorumlusu, elbette ne Sergen, ne Çebi...

Böyle bir kamburu bırakan, Sayın Orman'a sormalı, dün akşamın hesabını!