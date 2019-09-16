Göztepe iki sezondur öyle talihsizlikler yaşıyor ki, sürekli "Uğursuzluk bulutu" golle sonuçlanması gereken pozisyonları kaçırmasına yolaçıyor. Rize'de 43.dakika. Kaleci Gökhan'ın hatasıyla Napoleoni topu boş kaleye mıhlarken Vetrih kaleci gibi koluyla kurtarıyor. Rizeliler çökmüş, kırmızı kart gören Vetrih perişan. Göztepeliler hem rakip 10 kişi kaldığı, hem de öne geçme ihtimaliyle bayram yapıyor. Serdar penaltı için hazır hakem Bitigen bir türlü attırmıyor.

4 dakika geçiyor, VAR'dan, "Daha önce ofsayttı, penaltı da kırmızı kart da iptal kararı çıkıyor. VAR görevlisi, çok uzun yıllardır maç verilmeyen Özgüç Türkalp. Pozisyon ofsayt olabilir ama ya daha kritik pozisyonlarda Türkalp'in kararına nasıl güvenirsiniz ki ? Aynı görevi Fener, G.Saray, BJK maçlarında verebilir misiniz? Yardımcı hakem ofsaytı nasıl göremiyor, hayret.



BAŞAKŞEHİR ETKİSİ



Tuna'nın Yasin'i aforoz'unu anlamak mümkün değil. Halil'de o eski top kapan, rakibi zorlayan bir hava yok. Yasin her zaman tehlikeli bir oyuncu. Sonra 18-19 yaşlarındaki genç yetenekler Batuhan ve Ege'ye şans tanınması güzel de, maçların başında, ya da ikinci devre başında oynatılmalılar.

Son 5 dakikada oyuna sokmak büyük hataydı, ya maç kaybedilseydi ?

Göz-Göz'de Başakşehir modelinin etkisini göreceğiz artık. Mossoro-Soner-Napoleoni üçlüsü takıma bir hava getirmiş. Ama ilk yarıda top kayıpları büyük sıkıntı yarattı. İkiüç pas yapılamıyor, Rize'nin 70'e 30 topla oynama oranı durumun aynası. Göztepe 2.yarıda iyi futbolla, maçı kazanacak pozisyonlar yakaladı, gerek şanssızlık, gerek beceriksizlik hakettiği zaferi engelledi.

67'de Serdar'ın topu direkte patladı, 71'de Napoleoni bomboş topa vuramadı. Ama puan puandır altın değerindedir. Olumlu gelişme var, devamı gelsin.