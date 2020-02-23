Göztepe ile Gaziantep maçı öylesine hızlı bir tempoda oynandı ki top bir o kalede, bir bu kalede gidip geldi... Futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'nda sanki masa tenisi maçı izliyormuşçasına müthiş bir heyecana tanıklık ettiler. Maçın başlarında Alpaslan'ın iki uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar'ın bir şutu var ki biri direğe çarpıp, diğeri kaleci Günay'a takıldı. Konuk Gaziantep ise Twumasi ve Kayode ile bulduğu iki net pozisyon buldu ama Göztepe'nin kaleci Beto adeta fizik kurallarıyla alay edercesine müthiş kurtarışlar yaptı. Göztepe daha sonra da Halil, Napoleoni ve Soner ile Gaziantep FK ise Twumasi Andre Sousa ile yüzde yüzlük gol fırsatları buldu ama gol olmadı. Pozisyonu bol, heyecanı yüksek müthiş maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ama taraftarlar hop oturup, hop kalktı.

KİLİDİ JEROME AÇTI

İkinci yarıda da aynı heyecan rüzgarı devam etti. Göztepe Serdar, Halil ve Soner ile Gaziantep Twumasi, Kayode ve Alin Tosca ile ciddi gol pozisyonları bulsa da ataklar kaleciler Beto ve Günay'ın elleri arasında eriyip kaldı. Bu arada Gaziantep'te Kayode'nin şutu direkten döndü. Havada gol kokusu vardı ama ortada gol yoktu. O gol bitime 18 dakika kala oyuna sonradan giren ve girdikten 5 dakika sonra fileleri havalandıran Jerome'den geldi. Kamil Wilczek'in yerine oyuna giren Jerome'nin attığı golün sevinci kursaklarda kaldı. Hem de yine Serdar ve Napoleoni'nin kaçan yüzde yüzlük gol pozisyonlarının ardından bitime dakikalar hatta saniyeler kala yenilen golle yıkıldılar.

AVRUPA HAYAL DEĞİL

Futbol bu 90 dakika. Hata yapmayacaksın. Sonuç olarak Göztepe, belki de ligin en iyi futbol oynayan en tehlikeli ekibi Gaziantep FK'yı elinden kaçırdı. Dile kolay 3'ü deplasman 5 maç 2 galibiyet, 2 beraberlik... Hem de yangın yerine dönen Süper Lig'in ikinci yarısında. Daha ne diyelim. Göztepe taraftarına kazanmayı alıştırdı....Kazanamasa da kaybetmeyeceklerini biliyoruz artık. Devamı gelecek elbet. Hani diyorlar ya Avrupa Avrupa duy sesimizi diye... Bence Avrupa hayal değil, dünkü müthiş mücadele gibi gerçek...