Sadece Göztepe için değil, Türk futbolu için de tarihi bir gündü... Bir zamanlar tarihi başarılara imza atan Türk futbolunun efendisi Göztepe yeni stadındaki ilk maçında yeni umutlara, yeni coşkulara yelken açtı... Her halde en mutlu olan yıllarca o stat benim, bu stat senin armanın peşinde koşan taraftarlardı. Evdeki ilk maçta yine muhteşemdiler.

Tribünde onlar şov yaparken, sahada da futbolcular tarihi anı taçlandırmak için olağanüstü bir gayret gösterdi. Ve başardılar da... Beşiktaş'ı bileklerinin ve yüreklerinin gücüyle yenip ilk maçta ilk destanı yazdılar.

Göztepe'nin yaklaşık 10 yıldır formasını giyen Halil Akbunar'ın ilk golü atması da son derece anlamlıydı... Sadece Halil değil, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Castro, Titi, Gassama hatta Borges bile müthiş oynadı. Ama Beto'yu yine ayrı bir yere yazmak gerek. Son nefeste öylesine bir gol kurtardı ki adeta fizik kurallarına meydan okuyup galibiyeti tescilledi.



NEFES ALDIRMADILAR

Niye yalan söyleyeyim Beşiktaş maçının zor geçeceğini düşünüyordum ve nitekim de öyle oldu. Çünkü son 8 maçın 7'sini kaybetmiş, kupadan elenmiş, teknik direktörüyle yollarını ayırmış Beşiktaş yaralı bir aslan gibiydi. Kadro derinliği ve kalitesi maçı üç bilinmeyenli hale getiriyordu. Ama Göztepe öylesine müthiş bir oyun sergiledi ki golü atıp, golü yedikten sonra bile oyundan hiç kopmadılar. 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadılar. Ve haklı olarak zafere imza attılar. Son ana son saniyeye kadar yüreğini ortaya koyan Göztepe galibiyeti hak etti ve anlımlı zafere imza attı..



MAÇ KAYBETMEZLER

Göztepe bir anlamda yeni stadı Gürsel Aksel'de ilk maçında ilk zaferini yaşarken zirve yolunda da önemli bir adım attı. Aslında bu galibiyet geçen hafta Antalya deplasmanında alınan zaferi de daha anlamlı hale getirdi.

Göztepe puanını 29'a çıkartarak bir anlamda Avrupa umutlarını da yeşertti. Neden olmasın... Göztepe bu statta kolay kolay maç kaybetmez. Ne dersiniz...