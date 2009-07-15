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Künye

01.02.2019, 01:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,18:08

İMTİYAZ SAHİBİ

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ERCAN DEMİR

HABER KOORDİNATÖRÜ

SEZAİ ELGİN

  • YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

    Kadir SIVACI

    SORUMLU MÜDÜR

    Tolga TEKİN

    YAYIN EDİTÖRLERİ

    Ahmet KÖKÇÜ
    Bülent GÜRLÜK
    Burcu ILGIN HOŞAFOĞLU
    Erman AZAR
    Filiz İÇKE ÖNAL
    Hacer ÖNOĞLU ÜLGER
    Selin GÜLER
    Zümrüt YILMAZ

  • HABER MÜDÜR

    Erhan GÜLENÇ Fatih ŞENDİL

    GÖRSEL YÖNETMEN

    Hakan ERSÖZ

    SPOR MÜDÜRÜ

    Sinan GENÇ

    İSTİHBARAT SORUMLUSU

    Şenol KANTÜRK

    MATBAA MÜDÜRÜ

    Hasan Basri ÇELİK

    TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ

    Ulaş YILDIZ

  • DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ

    Mustafa YÜCE

    TURKUVAZ REKLAM
    YAZILI MEDYA REKLAM GENEL MÜDÜRÜ

    Yasemin GEBEŞ

    GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

    Sema TUGAN
    Ümit ERÇELİK

    MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI

    Sinan KÖKSAL

    YENİ ASIR REKLAM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

    Ahmet KURŞUNLU

REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ

Ömer ÖZCAN
Funda ÖZYURTLU
Elvin GÜLER
Mehmet Ali CANDAN

YAYIMCI

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

YÖNETİM YERİ

İsmet Kaptan Mah. Gaziosmanpaşa Bulvarı No:5/301 (35210)
Konak - İZMİR Tel: 0232 4883480 - 0 232 441 50 00

BASILDIĞI YER

Ankara Asfaltı Sirgeli Kavşağı No:5 Bornova - İZMİR Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe - İSTANBUL
Esentepe Yolu 13. km Pursaklar - ANKARA

DAĞITIM

Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.

İSTANBUL

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu - Beşiktaş, İstanbul Tel: 0 212 354 30 00

ANKARA

Çetin Emeç Bulvarı No: 117 Balgat / Ankara Tel: 0 312 583 50 50 Fax: 0 312 473 98 70

AYDIN

Tel: 0 256 225 13 33

MANİSA

Tel: 0 236 231 12 00

BALIKESİR

Tel: 0 266 239 72 83

MUĞLA

Tel: 0 252 214 29 32

DENİZLİ

Tel: 0 258 263 09 84

UŞAK

Tel: 0 276 223 42 92

YAYININ TÜRÜ:

Yaygın süreli

Yeni Asır Gazetesi'nde yayınlanan haber, yazı, resim ve fotoğrafların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Basın Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü hakları Turkuvaz Grubu'na aittir. İzin alınmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

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