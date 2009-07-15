İMTİYAZ SAHİBİTurkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
GENEL YAYIN YÖNETMENİERCAN DEMİR
HABER KOORDİNATÖRÜSEZAİ ELGİN
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜKadir SIVACI
SORUMLU MÜDÜRTolga TEKİN
YAYIN EDİTÖRLERİAhmet KÖKÇÜ
Bülent GÜRLÜK
Burcu ILGIN HOŞAFOĞLU
Erman AZAR
Filiz İÇKE ÖNAL
Hacer ÖNOĞLU ÜLGER
Selin GÜLER
Zümrüt YILMAZ
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HABER MÜDÜRErhan GÜLENÇ Fatih ŞENDİL
GÖRSEL YÖNETMENHakan ERSÖZ
SPOR MÜDÜRÜSinan GENÇ
İSTİHBARAT SORUMLUSUŞenol KANTÜRK
MATBAA MÜDÜRÜHasan Basri ÇELİK
TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİUlaş YILDIZ
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DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜMustafa YÜCE
TURKUVAZ REKLAMYasemin GEBEŞ
YAZILI MEDYA REKLAM GENEL MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARISema TUGAN
Ümit ERÇELİK
MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANISinan KÖKSAL
YENİ ASIR REKLAM GENEL MÜDÜR YARDIMCISIAhmet KURŞUNLU
REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİÖmer ÖZCAN
Funda ÖZYURTLU
Elvin GÜLER
Mehmet Ali CANDAN
YAYIMCITurkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
YÖNETİM YERİİsmet Kaptan Mah. Gaziosmanpaşa Bulvarı No:5/301 (35210)
Konak - İZMİR Tel: 0232 4883480 - 0 232 441 50 00
BASILDIĞI YERAnkara Asfaltı Sirgeli Kavşağı No:5 Bornova - İZMİR Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe - İSTANBUL
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DAĞITIMTurkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.
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