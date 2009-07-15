İMTİYAZ SAHİBİ

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ERCAN DEMİR

HABER KOORDİNATÖRÜ

SEZAİ ELGİN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Kadir SIVACI SORUMLU MÜDÜR Tolga TEKİN YAYIN EDİTÖRLERİ Ahmet KÖKÇÜ

Bülent GÜRLÜK

Burcu ILGIN HOŞAFOĞLU

Erman AZAR

Filiz İÇKE ÖNAL

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER

Selin GÜLER

Zümrüt YILMAZ

HABER MÜDÜR Erhan GÜLENÇ Fatih ŞENDİL GÖRSEL YÖNETMEN Hakan ERSÖZ SPOR MÜDÜRÜ Sinan GENÇ İSTİHBARAT SORUMLUSU Şenol KANTÜRK MATBAA MÜDÜRÜ Hasan Basri ÇELİK TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ Ulaş YILDIZ

DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ Mustafa YÜCE TURKUVAZ REKLAM

YAZILI MEDYA REKLAM GENEL MÜDÜRÜ Yasemin GEBEŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Sema TUGAN

Ümit ERÇELİK MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI Sinan KÖKSAL YENİ ASIR REKLAM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ahmet KURŞUNLU

REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ

Ömer ÖZCAN

Funda ÖZYURTLU

Elvin GÜLER

Mehmet Ali CANDAN

YAYIMCI

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

YÖNETİM YERİ

İsmet Kaptan Mah. Gaziosmanpaşa Bulvarı No:5/301 (35210)

Konak - İZMİR Tel: 0232 4883480 - 0 232 441 50 00

BASILDIĞI YER

Ankara Asfaltı Sirgeli Kavşağı No:5 Bornova - İZMİR

Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe - İSTANBUL

Esentepe Yolu 13. km Pursaklar - ANKARA

DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. İSTANBUL Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu - Beşiktaş, İstanbul Tel: 0 212 354 30 00 ANKARA Çetin Emeç Bulvarı No: 117 Balgat / Ankara Tel: 0 312 583 50 50 Fax: 0 312 473 98 70 AYDIN Tel: 0 256 225 13 33 MANİSA Tel: 0 236 231 12 00 BALIKESİR Tel: 0 266 239 72 83 MUĞLA Tel: 0 252 214 29 32 DENİZLİ Tel: 0 258 263 09 84 UŞAK Tel: 0 276 223 42 92 YAYININ TÜRÜ: Yaygın süreli

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