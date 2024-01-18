Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanını izle

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in rol aldığı dizinin fragmanına, "Dök içini Çatal’a rahatla!” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın 39. bölüm fragmanı sizlerle...
Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.