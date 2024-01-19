Kardeşlerim 113. bölüm fragmanını izle

"Yükü kardeş olanın beli bükülür ama gönlü bükülmez!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler. Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar. Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur. Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.