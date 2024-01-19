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    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 113. bölüm fragmanını izle

    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 19.01.2024, 10:37

    Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Ben annemi geri istiyorum.”sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 113. bölüm fragmanı sizlerle...

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    "Yükü kardeş olanın beli bükülür ama gönlü bükülmez!"

    Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler. Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar. Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur. Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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