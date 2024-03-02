Kardeşlerim 119. yeni bölüm fragmanı

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Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde yine heyecan dorukta. Süreyya’nın Nebahat’e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat’i evde hiç beklemediği bir halde bulur. Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval’in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike’yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk’in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder. Orhan’ın sürekli Ömer’i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan’ın sabrının taşmasına sebep olur. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...