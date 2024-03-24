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Yeniasır TV Ekran Kim Milyoner Olmak İster?'de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Kim Milyoner Olmak İster?'de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Atv ekranlarında pazar akşamı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde 5 milyon TL'lik soru açılacak. Eğer yarışmacı doğru cevaplarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL’lik ödülün sahibi olacak.

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Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Berk Göktaş, Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

Heyecan dolu bölüm Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de

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