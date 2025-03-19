Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu açıklaması: Yargı kimseden emir ve talimat almaz
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir" ifadelerini kullandı.