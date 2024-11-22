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Afyonkarahisar'da restoran yangını görüntüleri dehşete düşürdü!

Afyonkarahisar'da dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı restoranda çıkan yangın esnasında içerideki müşteriler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler görenleri adeta dehşete düşürdü.

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Afyonkarahisar'da dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yangında restoranda olan müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı.

Yangına restoran çalışanları müdahale ederken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın 2 katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

"ANNEM ANNEM" DİYE BAĞIRARAK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI
Yangın esnasında içerideki müşteriler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde büyük panik yaşayan içerideki müşteri ve çalışanların dışarıya kaçmaya çalıştıkları görüldü. Görüntülerde yangında binada çökmeler de yaşandığı görülürken, dışarı çıkan bir şahsın ise "Annem annem" diye bağırarak tekrar içeriye girmeye çalıştığı ve yanındakilerin "Az sonra çıkar" diyerek şahsı telkin etmeye çalıştıkları gözlendi.

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