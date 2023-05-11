AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı Müge Anlı'da!

Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı, bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı ile yakınlığıyla bilinen Şebnem Bursalı, canlı yayında hem siyasete karşı duruşundan hem de İzmirlilerden bahsetti. Konuşma arasında Müge Anlı'dan söz de alan AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı kısa sürede gündem oldu.

Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarındaydı.

SÜRPRİZ KONUK

Müge Anlı canlı yayın açılışını Şebnem Bursalı ile yaptı.

Müge Anlı: "Koridorda gezerken kimi yakaladım bakın, ben ona hep ablam diyorum. Karakter olarak hep kendime abla olarak yakıştırdığım için, hep bir abla isterdim. Sevgili Şebnem Bursalı, bizim gazeteci de büyüğümüz. ATV'nin Ankara temsilcisi, hep gelir biliyorsunuz. Benim ilk programda heyecanımda yanımdadır, doğum günümde yanımdadır. Şimdi kendisi biliyorsunuz İzmir'den milletvekili adayı oldu. Hatta sana izledin mi bilmiyorum, öyle milletvekili olduktan sonra gelmemezlik yapma dedim. Şimdi de koridorda gördüm yakaladım çok hayırlı uğurlu olsun, heyecanlı mısın?"

Şebnem Bursalı: "Şimdi farklı bir heyecan tabii, senin karşında hep heyecanlanıyorum böyle pimi çekilmiş bir bomba ve ne diyeceği belli değil. Yayın öncesi 'Hadi gel' deyince dedim ki ama bak ne olur beni sıkıştırma. Sağ olsun işin şakası bir yana..."

Müge Anlı ise, "Ablam gibisin orası ayrı ama ben hep kadınlar da var olsunlar istiyorum, özellikle de siyasete de var olsunlar bizleri temsil etsinler istiyorum " dedi.

"SADECE TÜRK TELEVİZYONLARINDA DEĞİL DÜYA TELEVİZYONLARINDA DA BİR KÜLT"

Şebnem Bursalı ise Müge Anlı'ya, "Müge Anlı ile Tatlı Sert programı zaten senin ne istediğini ne istemediğini çok net ortaya koyuyor yılalrdır. Kadınların her alanda öncelikle aile yaşamında, toplumda, iş yaşamında, siyasetten tut da bizim mesleğimiz, her alanda hep en önce karar verici noktada daha güçlü daha ayakları yere basan. Ne istediğini bilen ve ne istemediğini de bilen... Ben hep onu söylüyroum ne istediğini de bileceksin ne istemediğini de. O yüzden yaptığın programların bu kadar izlenmesi tesaadüf değil. Senin çalışkanlığın ve ekibinle de uyumlu bir şey ama dediğim gibi kadınlar özelindeki yaptığın bu yayınlar sadece Türk televizyonlarında değil düya televizyonlarında da bir kült. Seninle arkadaş ve kardeş olduğumuz için gurur duyuyorum." dedi.

Müge Anlı, Şebnem Bursalı'ya, "Şimdi sen İzmir'de birinci bölge mi? Ben çok bilmiyorum o işleri. Kilo verdin mi?" sorusunu yöneltti. Bursalı ise, "Evet birinci bölge. Kilo verdim, 2.5 kilo verdim. Şöyle düzenli yiyebilsek bir 5 kilo daha verebilirsin ama bir programdan bir programa giderken arkadaşlar bisküvi falan ne buluyorlarsa ağzıma atıyorlar ne olur düşmeyin açlıktan diye. Çok güzel çok keyifli geçiyor. Şöyle söyleyeyim ortalama günde inanmayacaksın ama 2 bin kişiden az insanla birlikte olmuyorum. Ağırlıklı olarak da kadın. Kadınlarla çok beraberim. İzmir'in kadınları biliyorsun hengi yaş olursa olsun hangi sosyal statü de olursa olsun İzmir bir kadın şehri zaten. Kadınlarımızla güzel bir iletişimdeyiz. Yaşlı teyzeler yüzümü okşayıp severken, genç kızlarımız sorularıyla arada bir sıkıştırıyorlar tabii tırnak içinde ama ben de keyifle cevap vermeye çalışıyorum. Çok heyecanlıyım. İzmir'de çok seviyeli bir kampanya yürütüyoruz. Siyaset deyince siyasetin hep soğuk yüzü değil. Siyaset ne biliyor musun? Benim bir iddiam var, seçmene gidip 'Ben buyum' diyorum ben daha inandırıcı geliyorsam bana, sen daha inandırıcı oluyorsan seçmen sana oy verecek. Vurduya kırdıya hiç gerek yok. Kendini anlat, iddianı ortaya koy. Ben daha iyi yapabilirim iddiasıyla ortaya bir şey koyuyorum al işte sen de 15 yıldır tartışmasız birincisin" dedi.Şebnem Bursalı'nın sözlerinin ardından Müge Anlı 14 Mayıs Pazar günü herkesi oy kullanmaya davet etti. Şebnem Bursalı son olarak hem İzmir'den Müge Anlı'ya gönderilen selamları iletti hem de "İzmirli kadınlar seni bekliyor. Şunun bir sözünü alalım, ben seçildikten sonra kesin bir program yapalım" diyerek Müge Anlı'dan söz aldı. Müge Anlı ise "Kesin olacaksın yani. Hadi bakalım inşallah" dedi.