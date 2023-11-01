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    AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan Müge Anlı ve Turkuvaz Medya’ya teşekkür: Roman gençleri sanatla buluşacak!

    Giriş Tarihi: 01.11.2023, 16:28

    AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Roman gençlerine sanatı tanıtmak amacıyla başlatılan "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu" projesi sebebiyle Müge Anlı'ya teşekkür etti. Bursalı, projenin Roman gençlerine sanat eğitimi fırsatı sunacağını belirterek, projeye destek veren Müge Anlı ve projenin ev sahibi olan ATV ile Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Aynı zamanda projeye olan desteğini de yineleyerek "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu" projesi ile Roman gençlerinin sanat alanında eğitim görmeleri sağlanacak. Bu kıymetli proje için başta sevgili Müge Anlı olmak üzere ATV ve Turkuvaz Medya'ya teşekkür eder. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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    AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TBMM'de yaptığı konuşmada Roman vatandaşlarımızla ilgili özel bir okulu hayata geçirmeye hazırlanan başarılı gazeteci Müge Anlı'ya teşekkür etti. Bursalı, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    'MÜGE ANLI VE DOSTLARI SANAT OKULU'

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında başlattığı "Roman Açılımı" ile Roman vatandaşlarımızın talep ve beklentileri karşılık bulmuş ve strateji belgesi ve eylem planı bu yılın başında hizmete girmiştir. Hükümetimizin bu adımlarına önemli katkı sağlayacak proje Gazeteci meslektaşım sevgili Müge Anlı tarafından başlatıldı.

    "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu" projesi ile Roman gençlerinin sanat alanında eğitim görmeleri sağlanacak. Bu kıymetli proje için başta sevgili Müge Anlı olmak üzere ATV ve Turkuvaz Medya'ya teşekkür eder. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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