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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Seçilmiş iradeye saygısızlık yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımda Nazileri aştığını dile getiren Çelik, 'Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici' dedi. CHP lideri Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine tepki gösteren Çelik, 'Cunta eşittir CHP'dir. Açıklama milli iradeye saygısızlığın neticesidir. CHP geçmişte cuntaya ya destek oldu ya da sessiz kaldı.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, DEM Parti'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesi için bu hafta içerisinde randevu verileceğini açıkladı.

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