AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik net konuştu: Terör örgütünün tüm unsurları silah bırakmalı
Giriş Tarihi:
ABONE OL
Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine değinen Çelik "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, MİT ve TSK silah bırakılıp, bırakılmadığını sahada takip edecek. Türkiye'de terör gündemi olmasını istemiyoruz." dedi.