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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'de darbe deyince CHP karşımıza çıkar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, "(İBB'ye yönelik soruşturmalar) Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz" dedi.tilemediğini ve kriz yaşadığının altını çizen Özel "Örtbas etmeden çıkıp iddialara yanıt verin" dedi.

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