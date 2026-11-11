Yeniasır TV Gündem Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek

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