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Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nde gözler üçüncü günün en önemli etkinliği olan Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış oturumunda önemli mesajlar vermesi beklenen zirvede, dünya liderleri iklim kriziyle mücadelede ortak yol haritasını belirlemek üzere bir araya geliyor.