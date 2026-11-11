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COP31'de mehter sürprizi! Antalya'da yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi
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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin üçüncü gününde tarihi bir atmosfer yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı, zirve alanının girişinde gerçekleştirdiği özel gösteriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Geleneksel marşları seslendiren mehteran bölüğünün görkemli performansı ve tarihi kıyafetleri, özellikle yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Marşlara alkışlarla eşlik eden ziyaretçiler, renkli görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.