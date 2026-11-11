Yeniasır TV Gündem COP31'de mehter sürprizi! Antalya'da yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi

COP31'de mehter sürprizi! Antalya'da yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi

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