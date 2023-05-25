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    Yeniasır TV Gündem Balıkesir'de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

    Balıkesir'de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

    Giriş Tarihi: 25.05.2023, 10:59

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir dönerciye pompalı tüfekle ateş açan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Alacak-verecek meselesi yüzünden saldırıda bulunan şahıs, kaçsa da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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    Balıkesir'in Edremit ilçesimde Soğanyemez Mahallesi 503. Sokak'ta meydana gelen olayda, S.A. (20), husumetli olduğu ileri sürülen dürümcü A.K.'nın (48) iş yerinin önüne gelerek, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Kavga ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle kaçmakta olan S.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Olay sırasında pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Olay Yeri İnceleme Bürosu ekipleri, olay mahallinde 1 adet boş kartuş ve dolu kartuş ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer de olay yerine geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın tüfeğinin tutukluk yaptığı görüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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