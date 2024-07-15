Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

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