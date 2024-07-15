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Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 15.7.2024 22:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir." dedi.