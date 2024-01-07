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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan 26 ismi açıkladı! İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

    Başkan Erdoğan 26 ismi açıkladı! İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

    Giriş Tarihi: 07.01.2024, 15:50

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 11 büyükşehir ve 15 ilin adaylarını açıklarken, "Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje peşinde koşan adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, Özel'in nerede bir terörist varsa ona selam çaktığını söylerken "Özgür Efendiyi özgürleştireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin de "İstanbulumuz muradına kavuşacak. El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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