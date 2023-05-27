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    Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nda önemli açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 27.05.2023, 16:05

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Menderes'i yargılayanların hep nefretle anıldığını ve öyle devam edeceğini belirtti. Erdoğan, ''Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad edilecektir. Başbakan Menderes darbe yönetiminin uyduruk kararları ile idam edildi'' ifadelerini kullandı.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

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