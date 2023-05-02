Başkan Erdoğan Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-antalya-mitinginde-onemli-aciklamalarda-bulundu-bunlarin-derdi-turkiyeyi-en-az-yarim-asir-geriye-goturmek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine bugün Antalya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan Kepez Turgut Özal Spor Salonu Önü'nde vatandaşlara hitap etti. 7'li koalisyona yönelik, "Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek." diyen Başkan Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı için Bismillah diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.