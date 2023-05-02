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    Başkan Erdoğan Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek

    Giriş Tarihi: 02.05.2023, 16:51

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine bugün Antalya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan Kepez Turgut Özal Spor Salonu Önü'nde vatandaşlara hitap etti. 7'li koalisyona yönelik, "Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek." diyen Başkan Erdoğan, "Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı için Bismillah diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

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    Son dakika haberi... 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine 12 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimler öncesi mitinglerine bugün Antalya'da devam etti. Başkan Erdoğan Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

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