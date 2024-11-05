Başkan Erdoğan: Atılan imzalar ile güvenlik ilişkilerimiz gelişecek | video
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Başkan Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir" dedi.