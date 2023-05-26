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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplandırdı

    Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplandırdı

    Giriş Tarihi: 26.05.2023, 22:59

    Tarihi seçime saatler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündem Özel progamında ATV- A Haber'e konuk oldu. Başkan Erdoğan, gündemdeki tüm gelişmeleri ve gazetecilerin sorduğu soruları canlı yayında cevaplandırdı. Erdoğan 28 Mayıs seçimleri için vatandaşları sandığa davet ederken "Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor" dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yapay bir milliyetçilik dili kullandığını söyledi ve "Nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar" diye ekledi.

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