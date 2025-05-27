Başkan Erdoğan: Darbe anayasası utancından mutlaka kurtulacağız
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmaları için 10 hukukçu görevlendirildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları da ettiysek, nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak, inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti kurtaracağız" dedi.