yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem

Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | Video

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi güç boşluğu var, ahlak ve vicdan kaybıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Instagram'a erişim engeli ile ilgili olarak "Hassasiyetlere saygı gösterilirse sorun çözülür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum
Gözü dönen ev sahibi kiracının kapısına dayandı: "Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, korkuyorum"
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi
Berat Albayrak TÜGVA kampında gençlere seslendi
Başkan Erdoğan’dan İsrailli Bakan Katz’a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz
Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar 28.07.2024 21:42:55
Başkan Erdoğan’dan muhalefe SGK borcu yanıtı
Başkan Erdoğan'dan muhalefe SGK borcu yanıtı
Başkan Erdoğan: ABD’de soykırımcı katili alkışladılar
Başkan Erdoğan: ABD'de soykırımcı katili alkışladılar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 24.07.2024 15:12:26
Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız
Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız
Başkan Erdoğan, KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu
Başkan Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı’nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz
Başkan Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz
Başkan Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
atv’nin yeni dizisi Karadut’tan ilk tanıtım yayınlandı
atv’nin yeni dizisi Karadut’tan ilk tanıtım yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Minik İnci’ye her gün el salladığı temizlik işçilerinden tatlı sürpriz
Minik İnci'ye her gün el salladığı temizlik işçilerinden tatlı sürpriz
200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Ayvalık’ta görüntülendi
200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz Ayvalık'ta görüntülendi
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşini silahla bacağından vurdu
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşini silahla bacağından vurdu
Hırsızlık suçundan cezaevine giren kadın çıkınca yine çaldı
Hırsızlık suçundan cezaevine giren kadın çıkınca yine çaldı