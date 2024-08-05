Başkan Erdoğan: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | Video
Giriş Tarihi: 5.08.2024 15:18
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi güç boşluğu var, ahlak ve vicdan kaybıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Instagram'a erişim engeli ile ilgili olarak "Hassasiyetlere saygı gösterilirse sorun çözülür" dedi.