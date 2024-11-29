Başkan Erdoğan: Dünya 5 ülkenin eline bırakılamaz | video
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Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İnsanlık, bir dönüm noktasındadır. Sadece önümüzdeki 5-10 yılı değil torunlarımızın da geleceğini etkileyecek mahiyette hadiseler yaşanmaktadır." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca konuşmasında "Şu an bu Birleşmiş Milletler ile devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.