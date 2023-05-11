Başkan Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-en-dusuk-memur-maasi-22-bin-lirayi-bulacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan memurlara maaş müjdesi vererek, "Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek refah payı artışını biz getirdik. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu maaşından aşağı kalmayacak şekilde artıracağız. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilere de yansıyacak." ifadelerini kullandı.