Başkan Erdoğan Erzurum'da duyuru: Pazartesi yeni müjde vereceğiz | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-erzurumda-duyuru-pazartesi-yeni-mujde-verecegiz-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." ifadelerini kullandı.