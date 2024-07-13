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Başkan Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Başkan Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Giriş Tarihi: 13.7.2024 19:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) açıklamalarda bulundu. Başşkan Erdoğan konuşmasında, "15 Temmuz gecesi olduğu gibi sonunda ölümde olsa hakkın adaletin tarafında yer aldı. FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla şehit ettiler. İnsanlarımızı korkakça namertçe katlettiler. Ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardır. 40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsünden Yeşilköy Havalimanından Kızılay Meydanından TBMM'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden döndü. Millete silah doğrulttukları her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi." dedi.