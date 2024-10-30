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Başkan Erdoğan: Gazze'deki soykırım tüm maskeleri indirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmediğini belirterek, İslam dünyasından da güçlü bir ses çıkmadığına dikkat çekti. Erdoğan, "Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. 50 bin masum vahşice katledildi. İnsanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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