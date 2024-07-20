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Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik." dedi.

Başkan Erdoğan, KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu
Başkan Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
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