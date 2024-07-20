Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız | Video

Başkan Erdoğan: Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız | Video

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