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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Irak'a yaptığım ziyaretler birlikte ilişkilerimizde büyük bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam edeceğiz." diyen Başkan Erdoğan, Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadıklarına dikkat çekti. Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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