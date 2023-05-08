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    Başkan Erdoğan, İzmir'deki Doğu ve Güneydoğu STK Buluşması'na telefonla bağlandı

    Giriş Tarihi: 08.05.2023, 11:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantısına telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan "Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz. Ben biliyorum ki Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleri olarak siz değerli kardeşlerim bu işe elinizi attığınız zaman, ağırlığınızı koyduğunuz zaman, inşallah önümüzdeki hafta bir balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız." dedi.

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    Balçova Termal Otel'de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile babası eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez tarafından düzenlenen toplantı, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Ceyda Bölünmez Çankırı'nın telefonuyla toplantıya bağlanan Erdoğan, katılımcıları selamladı. İstanbul'da bugün bir miting düzenlediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Sizleri İstanbul'dan hele hele bugünkü muhteşem İstanbul mitinginden sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Akşamınız mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz. Ben biliyorum ki Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleri olarak siz değerli kardeşlerim bu işe elinizi attığınız zaman, ağırlığınızı koyduğunuz zaman, inşallah önümüzdeki hafta bir balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız. Atacağınız bu noktadaki hayırlı adımlar inşallah ülkemizin, bölgemiz geleceği için çok çok güzel geleceğe vesile olacaktır. Bu duygular içerisinde sizi selamlıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum."

    Düzenledikleri toplantı hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi veren Çankırı, Doğu ve Güneydoğulu 11 kişiyi İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    İzmir'de seçimlerde büyük başarı yakalayacaklarına inandığını kaydeden Çankırı, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Bölünmez de AK Parti'nin çok önemli işlere imza attığını söyledi. Hükümetin terörü bitirdiğini kaydeden Bölünmez, "Rabb'im bir daha göstermesin. Terör kelimesini Güneydoğu'da duymak istemiyoruz. Bu da sizin oylarınızla olacaktır." diye konuştu.

    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan da Doğu ve Güneydoğu hemşehri derneklerinin partilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi.

    Derneklerden 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ı ilk turda seçilmesi için yoğun gayret göstermesini isteyen İnan, "İzmir'de 23 il olarak toplam 1 milyon 700 bin vatandaşız. İzmir'de biz isteyince yapamayacağımız bir şey yok. Birlik ve beraberliğimiz her zamankinden daha önemli." şeklinde konuştu.

    AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan ise CHP'nin aday listesini eleştirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi adeta bitirdiğini ileri sürdü.

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