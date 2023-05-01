Başkan Erdoğan, 'KAAN'a imzasını attı, koltuğuna oturdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-kaana-imzasini-atti-koltuguna-oturdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir gün yaşıyor. Türkiye'nin gurur projeleri MMU ile Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda tanıtıldı. Programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "Kaan" olduğunu açıkladı, "Milli Muharip uçağımızın isim babası Devlet Bahçeli'dir." ifadelerini kullandı. Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp üstün performansıyla Kaan'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan milli uçak Kaan'ı böyle imzaladı.