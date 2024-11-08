Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir | video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerçekle sanalın, algıyla olgunun, yalanla gerçeğin yer değiştirdiği, dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca "Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.