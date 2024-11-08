yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir | video

Başkan Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir | video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerçekle sanalın, algıyla olgunun, yalanla gerçeğin yer değiştirdiği, dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca "Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000’e girdi
Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi 5.11.2024 13:19:32
Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı 5.11.2024 10:43:31
Başkan Erdoğan: Atılan imzalar ile güvenlik ilişkilerimiz gelişecek | video
Başkan Erdoğan: Atılan imzalar ile güvenlik ilişkilerimiz gelişecek | video 5.11.2024 09:50:50
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da resmi törenle karşılandı | video
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı | video 5.11.2024 08:53:32
İsrail ile ticari işlemleri durdurduk
"İsrail ile ticari işlemleri durdurduk" 4.11.2024 12:12:18
Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan!
Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan! 31.10.2024 18:56:44
Başkan Erdoğan: Gazze’deki soykırım tüm maskeleri indirdi
Başkan Erdoğan: Gazze'deki soykırım tüm maskeleri indirdi 30.10.2024 16:08:27
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Devlet Bey’in çağrısı tarihi bir fırsat
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat 30.10.2024 15:53:55
Başkan Erdoğan: Saldırılar kararlılığımızı kıramaz
Başkan Erdoğan: Saldırılar kararlılığımızı kıramaz 29.10.2024 17:23:05
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de 29.10.2024 11:32:10
Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı 29.10.2024 10:35:37
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 28.10.2024 18:57:11
Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar: 2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: 2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak 26.10.2024 17:22:46
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: İzmir dahil 41 ilde 257 yakalama
Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: İzmir dahil 41 ilde 257 yakalama
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada
İzmir’de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu
İzmir'de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu
İzmir dahil 81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 274 silah ele geçirildi
İzmir dahil 81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 274 silah ele geçirildi
Son dakika! İzmir’de kimya fabrikası yangını
Son dakika! İzmir'de kimya fabrikası yangını