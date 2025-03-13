Başkan Erdoğan Milletvekilleriyle İftar programında konuştu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclisteki siyasi partilerimizin katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat itibariyle Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlığa tevessül etmeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" dedi.