Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu

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