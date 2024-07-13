yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tören kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan FETÖ'ye karşı mücadelede, "15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi." dedi.

Başkan Erdoğan’dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ’yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz
Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz
Muğla’da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Alevler evinin bahçesine kadar geldi
Alevler evinin bahçesine kadar geldi
Başkan Erdoğan: Seçmenin mesajıyla muhasebemizi yaptık
Başkan Erdoğan: Seçmenin mesajıyla muhasebemizi yaptık
İşte İzmir’deki korkunç patlama anının görüntüleri
İşte İzmir'deki korkunç patlama anının görüntüleri
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı Türkiye’nin ruh köküdür
MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Muğla’da feci kaza
Muğla'da feci kaza
Muğla’da can pazarı: Freni patlayan tur otobüsü dehşet saçtı:
Muğla'da can pazarı: Freni patlayan tur otobüsü dehşet saçtı:
Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı
Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ’yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz
Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz