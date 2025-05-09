Başkan Erdoğan: Muhalefet başkanının yaptığı ekonomik tetikçilik
Giriş Tarihi:
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan'da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek. Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye açıkladı.CHP lideri Özgür Özel'e de sert tepki gösteren Erdoğan "Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikayet edemez, ekonomisini batırmaya çalışmaz." açıklamasını yaptı.