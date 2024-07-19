Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz

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