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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Saray Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:10
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.. Erdoğan, "Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbulumuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum." dedi. Erdoğan ayrıca Yıldız Sarayı'nın Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.