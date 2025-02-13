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Başkan Erdoğan Pakistan’da: Ticaretimizi 5 milyar dolara çıkaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Gazzelilerin vatandaşlarından koparılamayacağını belirtirken bağımsız Filistin için mücadele vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Trump'ın Gazze'yi işgal etme planını da yorumlayan Başkan Erdoğan 'Yapılan bu teklifler hukuk ve vicdan dışıdır' dedi. Erdoğan, diğer yandan Pakistan ile 24 anlaşma imzalandığını da paylaşırken iki ülkenin kardeşlik hukukuna bağlı olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, "Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz." dedi.

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