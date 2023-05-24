Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok; pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-rehavete-kapilmak-yok-pazar-gunu-sandikta-zafere-yuruyecegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Keçiören'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, ''Keçiören, Pazar'a hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız gençler? Size inanıyorum ve sizi seviyorum Bay bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz. Siz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yönelik muhabbetinizi bir kez daha ortaya koydunuz. Siz 53'ü aşan oy oranıyla mecliste Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz'' açıklamasında bulundu.