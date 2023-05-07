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    Başkan Erdoğan resmi rakamı açıkladı! İstanbul'da mitinge katılanların sayısı 1 milyon 700 bin

    Giriş Tarihi: 07.05.2023, 17:05

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembolü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılıyor. Yüz binlerin akın ettiği tarihi miting öncesi, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsleri kalktı, Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan miting alanına geldi. Erdoğan, Yüzyılın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısını 1 milyon 700 bin olarak açıkladı.

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